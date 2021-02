Sardegna: proposta di legge Lega-Udc-FI-Fd'I per far conoscere Arborea, Fertilia e Carbonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Carbonia e del suo sviluppo, che "grazie all'arrivo di siciliani, calabresi e altri dalla fine degli anni '30 l'ha portata ad avere anche 50 mila residenti", ha parlato Giorgio Oppi decano dei consiglieri regionali sardi. Oppi si è augurato "la rapida approvazione di una legge che unisce tutti". Per Emanuele Cera "è necessario e giusto ricordare anche i contadini e gli operai sardi, in particolare della provincia dell'Oristanese, che hanno liberato le paludi di Terralba per consentire la fondazione di Arborea. Questa legge è un riconoscimento anche per loro". Ora il testo, che si compone di otto articoli, dovrà essere approvato dalla commissione, prima del passaggio definitivo in Aula. (Rsc)