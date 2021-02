Imprese: da Intesa Sanpaolo erogati oltre 30 milioni a Pmi di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti sostenibili come strategia per la ripartenza e il miglioramento del posizionamento competitivo delle imprese sono al centro del roadshow virtuale in otto tappe dal titolo “Circular economy. L’opportunità per il rilancio delle imprese italiane”, organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo specializzata in innovazione e trasformazione digitale. Un momento di incontro e di confronto, si legge in una nota, che proseguirà per tutto l’anno e che oggi coinvolgerà 200 aziende del nord ovest, con gli interventi di Teresio Testa, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Piemonte Valle d’Aosta e Liguria, Anna Roscio, responsabile della direzione Sales and Marketing imprese di Intesa Sanpaolo, Guido De Vecchi, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Massimiano Tellini, responsabile di Intesa Sanpaolo per l’economia circolare, Riccardo Porro, Coo di Cariplo Factory, Alessandro Balboni, responsabile Business development di Intesa Sanpaolo Innovation Center. Importanti le testimonianze aziendali, grazie alla presenza di Alessandro Battaglia, presidente di Silvateam, e Carlo Radicci, amministratore delegato Caseificio Pugliese Fratelli Radicci, che metteranno a fattor comune la propria consolidata esperienza e le rispettive strategie in tema di sostenibilità ambientale e sociale. (segue) (Com)