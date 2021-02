Sardegna: appello sindaco Sant'Antioco, nel Sulcis terza tappa screening anti-Covid di Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza tappa della campagna di screening "Sardi e sicuri" della rfegione Sardegna? Nel Sulcis. Lo chiede il sindaco di sant'Antioco, Ignazio Locci che lancia un appello in tal senso al presidente della Regione Christian Solinas, all'assessore della Sanità Mario Nieddu e al commissario straordinario dell'Ats, Massimo Temussi. "Se l'obiettivo è l'abbattimento della circolazione virale, che ci consentirà di portare l'Isola fuori dall'emergenza il più rapidamente possibile - spiega il primo cittadino di Sant'Antioco - oggi che la Sardegna vede un generale miglioramento dei dati riferibili alla pandemia, è fondamentale consolidare i risultati raggiunti per poter successivamente invertire l'andamento della curva dei contagi, coinvolgendo un'altra fetta di popolazione in un territorio che abbraccia ben tre Distretti sanitari: Carbonia, Iglesias e Arcipelago del Sulcis. Sono certo che l'organizzazione incontrerà il consenso dei cittadini, del personale medico e infermieristico per la buona riuscita del progetto. Auspichiamo che nella campagna di screening vengano coinvolti gli istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio, al fine di mettere al riparo lo svolgimento didattico in presenza, per noi considerata una priorità irrinunciabile". (Rsc)