Tlc: la fibra ottica di Open Fiber collegherà anche Crema

- La fibra ottica di Open Fiber collegherà anche Crema, città d’arte e importante polo produttivo della Lombardia, che presto accoglierà una grande opera capace di abilitare il futuro digitale per cittadini e imprese del territorio. La Giunta comunale ha infatti approvato ieri lo schema di convenzione con Open Fiber che disciplinerà il piano degli interventi di cablatura della città. Lo rende noto un comunicato di Open Fiber. La società guidata da Elisabetta Ripa investirà direttamente circa 4 milioni di euro per realizzare una nuova infrastruttura, in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa), che assicura una velocità di connessione fino a un Gigabit per secondo. Sono oltre 13mila le unità immobiliari che saranno cablate e che potranno così usufruire di una rete veloce e “a prova di futuro”. La progettazione definitiva dell’infrastruttura, preludio agli interventi esecutivi, terminerà nelle prossime settimane. La convenzione tra Open Fiber e il comune di Crema, che ha validità per 20 anni, stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica e i diritti d’uso sulla nuova infrastruttura, assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione. La posa avverrà mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, mentre gli scavi, con l’obiettivo di limitare i disagi per la circolazione, saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale (ad esempio, la “microtrincea”). I lavori cominceranno in tarda primavera e dureranno circa 18 mesi. (segue) (Com)