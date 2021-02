Vaccino: Locatelli (Lega), alt a piano Bertolaso non si comprende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si comprende l'alt alla valutazione del piano Bertolaso a livello nazionale da parte del ministero della Salute. Parliamo di un progetto che si pone l'obiettivo di vaccinare entro giugno 10 milioni di persone, una vasta operazione che mette in campo tutte le forze necessarie per mettere in sicurezza gran parte della popolazione in tempi brevi. Da parte dei territori c'è la massima disponibilità, tanto che gli enti locali si sono mossi per trovare le sedi adatte per la somministrazione. Mettere un freno a priori a un progetto di tale portata ci sembra assurdo e speriamo che dietro tale scelta non ci siano pregiudizi politici o, peggio, delle mancanze sulle dosi dei vaccini, che speriamo vengano garantite". Lo afferma in una nota Stefano Locatelli, responsabile enti locali della Lega. (Com)