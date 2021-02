Covid: Piemonte, somministrate altre 6.606 dosi di vaccino, in totale sono quasi 257 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 6.606 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi all’Unità di Crisi della Regione (aggiornato alle ore 17.30). In 5.947 si è trattato della somministrazione della seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 256.865 dosi (delle quali 115.027 come seconda dose), corrispondenti al 88,9% delle 288.850 dosi finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri, perché include la nuova fornitura di 36.270 dosi Pfizer consegnate nel corso della giornata. Come noto, la fase 1/A riguarda il personale del servizio sanitario regionale, unitamente ad ospiti ed operatori delle Rsa. (Rpi)