Sardegna: Confartigianato, piattaforma per vendere in tutto il mondo prodotti alimentari sardi

- Si chiama ComprArtigiano il nuovo progetto di Confartigianato per la promozione, distribuzione e vendita di prodotti alimentari artigianali in tutto il mondo. Pane, pasta, olio, snack, farine, cereali, dolci, caffè, infusi, conserve, condimenti, latticini, salumi ma anche pesce, vini, bevande e cesti regali, tutti rigorosamente artigiani ed esclusivamente italiani e sardi, si potranno vedere, degustare e acquistare attraverso la nuova piattaforma e-commerce promossa da Confartigianato Imprese e nata dalla collaborazione tra Confartigianato Alimentazione e la società Made in Italy Slc. "Con "'ComprArtigiano' - sottolinea il presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Antonio Matzutzi - la nostra Associazione vuole valorizzare e proporre ai consumatori di tutto il mondo l'Italia e la Sardegna del buon cibo, rappresentata dai prodotti artigiani che sono un piacere per il palato e che generano occupazione, reddito e ricchezza per il nostro Paese". Grazie alla formula "adesione gratuita, con zero vincoli e zero costi", le imprese dell'alimentare sardo, anche quelle piccole e a gestione familiare, potranno ampliare la clientela e di fatto, uscendo dai confini ristretti nei quali operano, potendosi rivolgere a potenziali clienti nazionali e stranieri, viste le possibilità garantite dalla vendita on-line. Confartigianato Sardegna, attraverso le loro strutture territoriali in tutta l'Isola, fornirà assistenza a tutte le realtà interessate. (segue) (Rsc)