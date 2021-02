Sardegna: Confartigianato, piattaforma per vendere in tutto il mondo prodotti alimentari sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "ComprArtigiano - aggiunge il segretario Daniele Serra - certifica la qualità delle nostre produzioni alimentari, un patrimonio di bontà, varietà e tradizione unico al mondo. Impariamo ad esserne orgogliosi e a difendere, tutti insieme, chi lo produce. In questo modo difendiamo il futuro dei nostri territori, delle nostre famiglie e delle nostre imprese e offriamo opportunità di lavoro per i giovani". "ComprArtigiano" è presente anche a Roma nello spazio fisico nei pressi di piazza San Pietro e i musei Vaticani, dove in una "boutique del gusto" di 200 metri quadri i turisti possono assaggiare, degustare e acquistare l'eccellenza dei prodotti realizzati dagli artigiani del settore alimentare di tutte le Regioni. Allo store dalla Capitale si aggiungeranno a breve altri punti vendita in tutto il Paese. Ma, oltre che negli store fisici, la qualità del food artigiano sarà in vetrina sul portale comprartigiano.shop e su una applicazione dedicata. Su queste piattaforme digitali i consumatori potranno scegliere e acquistare le specialità alimentari italiane offerte dalle aziende di tutti i settori. (segue) (Rsc)