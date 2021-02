Torino: metropolitana fino a piazza Bengasi, treni di bloccano durante viaggio di prova con Cirio e Appendino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 10,50: si parte. I vagoni della metro lasciano la stazione Lingotto e imboccano il nuovo tunnel in direzione piazza Bengasi. È la prima volta nelle diurne, dopo i test notturni partiti 20 giorni fa (la prima corsa senza passeggeri è del 22 gennaio). Ecco cosa è successo questa mattina a Torino. Il viaggio non fila via liscio. Dopo pochi secondi una frenata brusca. Si spengono le luci. Si resta fermi. Perplessità tra le autorità, i tecnici e i giornalisti. Poi si riaccendono i neon. Si riparte dopo 3 minuti, lentamente. Poi si accelera, di poco. Si arriva alla stazione Italia 61 alle 10,56. Breve fermata, si vede la fermata quasi pronta, con gli operai in movimento e le ultime finiture da completare. E odore di vernice. Si riparte alle 10,57. Scorrono le luci nella nuovissima galleria. Si balla un po’. Alle 11 in punto si arriva alla fermata in piazza Bengasi. Anche questa è quasi pronta. C’è un ponteggio e qualche telo. Ma le scale sono fatte e finite. In carrozza ci sono il governatore del Piemonte Alberto Cirio e la sindaca di Torino Chiara Appendino, l’assessore regionale Andrea Tronzano e quella comunale Maria Lapietra. E c’è Massimiliano Cudia, amministratore unico di Infra.To, la partecipata che ha gestito lo scavo. Si sale e si torna in superficie. Decine di operai sono in attesa. Alle 11,07 tutti varcano i tornelli. Applausi. La sindaca ringrazia i tecnici. (segue) (Rpi)