Imprese: da Intesa Sanpaolo erogati oltre 30 milioni a Pmi di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (3)

- “La pandemia è stata un’occasione per rendersi conto dell’importanza del digitale, della ricerca e sviluppo, dell’attenzione all’ambiente: stiamo vivendo un momento di forte discontinuità, che soprattutto per le piccole imprese del nostro territorio potrebbe aprire nuovi scenari dove sarà ancora più importante il ruolo delle filiere”, ha commentato Teresio Testa. “E per essere competitivi sarà cruciale non solo fare cose belle e buone, ma sostenibili e socialmente eque: è il mercato a chiederlo, soprattutto le nuove generazioni di consumatori, che ricercano il valore della sostenibilità nella creazione del prodotto e per questo sono disposti a pagare di più; inoltre, adottare azioni di circolarità in azienda accresce la competitività e mitiga i rischi di lungo termine legati ai cambiamenti climatici, alla supply chain, all’indisponibilità delle materie prime”, ha concluso, aggiungendo che queste scelte innesteranno un nuovo ciclo di investimenti in tecnologie, innovazione, nuovi mercati, capitale umano, che Intesa Sanpaolo è pronta a sostenere affiancando gli imprenditori nel percorso verso la ripresa. (Com)