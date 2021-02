Bullismo: Colombo (garante Campania), non dimenticate vittime con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questa giornata, che ci ha offerto l’opportunità per promuovere la consapevolezza nei giovani, società e istituzioni, occorre non dimenticare le persone con disabilità, che spesso sono le più colpite come purtroppo i numerosi e gravi fatti di cronaca dei nostri giorni ci ricordano, e che come tutti, utilizzano i social network come strumento per relazionarsi con gli altri e uscire dall’isolamento”. Lo ha dichiarato il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, in occasione della giornata celebrativa contro il bullismo e cyberbullismo. “È fondamentale - continua il garante - fornire loro gli strumenti per potersi difendere nella vita reale e sui social costruendo delle reti di protezione più efficaci, in modo da creare una società sempre più inclusiva e contrastare ogni forma di bullismo. In particolare, occorre un uso consapevole della rete, con un maggiore controllo da parte delle famiglie sui fruitori (soprattutto adolescenti) e maggiori risorse per i centri antiviolenza per poter formare degli operatori specializzati”. “Da parte mia - conclude Colombo - farò il possibile per contrastare questo triste fenomeno. Di fatto, in alcune ipotesi, ho proposto la costituzione di parte civile della Regione Campania mediante il Difensore Civico e di concerto con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, stiamo organizzando iniziative di sensibilizzazione sul tema”. (Ren)