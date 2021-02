Droga: blitz nel rione 219 di Pomigliano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data 8 e 9 febbraio, nel corso dell’operazione “Alto impatto” nel Comune di Pomigliano d’Arco sono stati controllati 49 veicoli e 70 persone, 2 arrestate delle quali una per spaccio di stupefacenti e sequestrate sostanze stupefacenti rinvenute all’interno del complesso di edilizia popolare “219”. L’operazione di controllo del territorio è stata eseguita su disposizione del prefetto di Napoli, Marco Valentini, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. (Ren)