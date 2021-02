Sardegna: Area, al via riqualificazione energetica di 35 mila edifici in tutta l'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 35 mila gli edifici in tutta la Sardegna che saranno resi più efficienti dal punto di vista energetico utilizzando i benefici fiscali derivanti dal superbonus grazie al piano messo a punto dalla regione Sardegna. Destinatari del programma di partenariato pubblico-privato (Ppp) sono le imprese edili. La leva fiscale introdotta la scorsa estate, applicata al recupero del patrimonio immobiliare, servirà infatti a incentivare le aziende che, accolto il progetto, si vedranno riconosciute il credito d'imposta (110 per cento) o uno sconto in fattura. Il piano verrà attuato tramite l'Azienda regionale per l'Edilizia abitativa della Regione, Area. "Prende avvio un radicale recupero edilizio imperniato sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, con effetti evidenti sui tessuti urbani di 326 città, sulle periferie e sui paesi dell'Isola in termini di lotta al degrado e miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini - ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas -. Con il piano di riqualificazione poniamo le basi per la creazione di nuovi posti di lavoro, fino a 14mila unità, con una ricaduta economica che tocca potenzialmente 1 miliardo di euro". (segue) (Rsc)