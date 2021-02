Governo: Peluso (Fd'I), Draghi parta dal Mezzogiorno per ricostruire l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi parta dal Sud per ricostruire l'economia dell'Italia concentrando la percentuale prevalente delle risorse del Recovery Fund in questa parte del Paese che, già nel 2019, si è classificato ai primi posti della graduatoria stilata dall'Ue del tasso di rischio povertà, con Sicilia e Campania nelle prime posizioni, seguite dalle altre Regioni meridionali". E' quanto afferma la vice responsabile nazionale delle Politiche per il Sud di Fratelli d'Italia, Gabriella Peluso. "Se questo era il livello di povertà nel Sud nell'anno pre pandemia - sottolinea Peluso - dobbiamo aspettarci per gli anni successivi un tragico aggravamento della povertà e della disoccupazione ed è per questo che il Mezzogiorno deve essere prioritario nell'azione del nuovo Governo. Come Fratelli d'Italia incalzeremo Draghi sullo sviluppo del Sud, che è fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell'Italia, affinché adotti un'azione di governo che dia una vera svolta economica ed occupazionale a questo territorio". "Rivendichiamo con orgoglio la scelta della nostra leader Giorgia Meloni di non entrare nel nascente esecutivo - conclude Peluso - che è composto da forze politiche contrapposte ed incompatibili, dimostrando una chiarezza ed una coerenza che ci rende unici nello scenario politico, sosterremo i provvedimenti positivi per l'Italia, in primis quelli per il Sud e per il lavoro, faremo una netta opposizione dando voce al popolo italiano al quale, anche stavolta, è stato impedito l'esercizio della sovranità popolare attraverso le elezioni". (Ren)