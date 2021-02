Napoli: Amitrano (M5s), crollo Vigna S. Martino, lotta a dissesto sia priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manutenzione urbana, la lotta al dissesto idrogeologico, la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici, artistici e culturali devono essere una assoluta priorità per Napoli. Il crollo di un antico muro di contenimento all'interno della Vigna di San Martino, Bene Monumentale della città, è un'amarissima ed ennesima testimonianza di come queste priorità siano state fortemente disattese negli ultimi anni". Lo dice in una nota il deputato Alessandro Amitrano (M5s), che aggiunge: "Per quanto di mia competenza lotterò in Parlamento affinché si possano superare al più presto gli ostacoli burocratici che si sono frapposti all'effettivo utilizzo dei fondi stanziati per il recupero di questa vera e propria meraviglia urbana". (Ren)