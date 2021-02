Torino: Città metropolitana, Appendino scrive a Cirio, "pochi fondi per vigilanza faunistico-ambientale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città Metropolitana di Torino potrà garantire la vigilanza faunistico-ambientale con il proprio personale "solo se avrà la garanzia di poter disporre di idonee risorse finanziarie stanziate dalla Regione Piemonte per il rimborso delle spese per il personale di vigilanza in regime di avvalimento": lo scrive la Sindaca metropolitana Chiara Appendino in una lettera al Presidente Alberto Cirio, in cui si fa presente l’annosa carenza di personale dovuta al progressivo pensionamento dei dipendenti dedicati alla tutela dei beni faunistici e ambientali. La lettera della Sindaca metropolitana ricorda il tradizionale impegno e la professionalità del personale della Provincia di Torino prima e della Città Metropolitana a partire dal 2015 in materia di gestione degli ecosistemi e delle popolazioni faunistiche, ma anche nella gestione dei popolamenti animali, nella vigilanza sulle attività di caccia e pesca e nella promozione di realtà che, come le zone di pesca turistica, possono avere anche una valenza economica per i territori rurali e montani e una valenza sociale per i cittadini che le frequentano. (segue) (Rpi)