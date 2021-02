Campania: Muscarà, De Luca prima boicotta i navigator poi dimentica i centri per l'impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ben sei mesi il governatore De Luca ha rifiutato di assumere 471 navigator indispensabili per far partire la fase 2 del Reddito di Cittadinanza e trovare occupazione ai percettori di reddito, e oggi decine di migliaia di cittadini della Campania ne pagano le conseguenze sulla propria pelle. Per il presidente della Regione Campania, unico in caso in Italia, si trattava di figure inutili, sebbene i centri per l'impiego regionali fossero inadeguati per carenza di personale e strumenti informatici non all'altezza. Risultato, i navigator sono stati assunti con notevole ritardo rispetto alle altre regioni, il potenziamento dei 46 centri per l'impiego annunciato da De Luca è fermo al palo e ad oggi, a distanza di 24 mesi, dei 369 mila beneficiari di reddito di cittadinanza meno del 50 per cento sono stati convocati". Lo denuncia la consigliera regionale del Movimento 5 stelle in Campania Maria Muscarà, che sulla questione ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale. "In Campania - ha proseguito Muscarà - i navigator non sono stati messi in condizione di poter lavorare al meglio, non avendo una piattaforma digitale condivisa e dovendosi spesso arrangiare con strumenti propri. Addirittura abbiamo registrato testimonianze di chi è rimasto in contatto con i percettori di reddito su whatsapp. Ragazzi che hanno dimostrato dedizione e professionalità, che rischiano di pagare la mancata proroga dei loro contratti per le negligenze di un governatore il cui unico obiettivo era quello di boicottare il reddito di cittadinanza. Il tutto per tenere accesi i riflettori su un piano lavoro regionale propagandistico e rivelatosi fallimentare fin dagli annunci". (Ren)