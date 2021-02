Piemonte: Regione, istituita la giornata in memoria delle vittime dell’Heysel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha istituito la giornata in memoria delle “Vittime dell’Heysel” nella data simbolo del 29 maggio. Lo ha fatto con un emendamento alla legge regionale del primo ottobre 2020, n.23, al fine di preservare la memoria delle 39 vittime della tragedia di 36 anni fa a Bruxelles. La giornata, che sarà celebrata ogni anno, si propone di istituzionalizzare il ricordo della tragedia dell’Heysel e di promuovere i più alti valori dello sport e contrastare ogni forma di violenza nelle competizioni sportive. Con l’emendamento si intende istituire la giornata del ricordo delle 39 vittime dello stadio Heysel di Bruxelles che persero la vita il 29 maggio 1985 in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus. Questa giornata ha lo scopo di promuovere i più alti valori dell’etica nello sport come la lealtà, il rispetto dell’avversario e al contempo di stigmatizzare ogni forma di violenza durante le competizioni sportive. (segue) (Rpi)