Napoli: allerta meteo gialla, domani chiusi parchi e cimiteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo per l'intera giornata di domani. Sono previsti i seguenti fenomeni: precipitazioni tendenti a sparse dal mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. Venti tendenti a forti, localmente molto forti nel tardo pomeriggio, con locali raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti, soprattutto nel tardo pomeriggio. In conseguenza di tali previsioni l'amministrazione comunale ha disposto per domani la chiusura di parchi e cimiteri cittadini". Lo ha riferito in una nota il Comune di Napoli. (Ren)