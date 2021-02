Sardegna: Garante regionale per infanzia e adolescenza, usare internet in modo responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riflessione sull'uso positivo di Internet e per la sicurezza in rete, in occasione del Safer Internet Day 2021, la giornata istituita e promossa dalla Commissione europea. L'invito arriva dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Grazia Maria De Matteis che ricorda alcuni dati di una ricerca commissionata da "Generazioni connesse" sulla quantità e la qualità delle ore passate in Rete dalle ragazze e dai ragazzi: 1 su 5 si definisce praticamente sempre connesso, 6 su 10 sono online dalle 5 alle 10 ore al giorno. Nell'ultimo anno, per il 59 per cento sono aumentati gli episodi di cyberbullismo e dunque i giovani che soffrono a causa dell'errato uso del mezzo tecnologico. (segue) (Rsc)