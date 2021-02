Sardegna: rapporto Migrantes 2020, 55.998 stranieri nell'Isola, 7.000 i titolari di imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 55.998 i cittadini stranieri presenti in Sardegna nel 2020, il 3,4 per cento della popolazione dell'Isola, (un dato in calo rispetto all'anno precedente), concentrati soprattutto nelle province di Cagliari (oltre 12 mila) e Sassari (oltre 8.000). La maggior parte di loro (l'80 per cento) ha lasciato terra d'origine per motivi di famiglia e lavoro. Inoltre, sono poco più di 5.500 gli alunni stranieri presenti nell'isola. E' quanto emerge dal XXIX Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes 2020, presentato nel corso seminario interpastorale online "Conoscere per comprendere" Monsignor Giovanni Paolo Zedda, vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per il servizio della carità, ha sottolineato l'importanza di "uno sguardo che tenga conto di tutte le dimensioni, non solo economica-lavorativa, ma anche antropologica, culturale, religiosa". Presenti al seminario di illustrazione dei numeri anche padre Stefano Messina (responsabile ufficio Migrantes regionale) e don Marco Lai, incaricato regionale Caritas area immigrazione che ha coordinato i lavori. Quasi 7.000 stranieri presenti in Sardegna sono titolari di imprese (il 7 per cento del totale delle imprese regionali). (Rsc)