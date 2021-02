Sardegna: Area, al via riqualificazione energetica di 35 mila edifici in tutta l'Isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore delle costruzioni e quello edile stanno vivendo una crisi con pochi precedenti nella storia - ha continuato il governatore sardo - grazie al coinvolgimento dei privati nel piano di riqualificazione degli immobili sosteniamo uno dei comparti più importanti della nostra economia, in forte crisi. Accanto a questi interventi, in prospettiva, procederemo allo stanziamento di risorse per la creazione di nuovi alloggi di edilizia popolare - conclude il presidente -. Lavoreremo a un articolato piano di riqualificazione che andrà a snellire la densificazione che si è avuta in tutti questi anni: è evidente la necessità di sgranare il tessuto urbanistico edilizio per realizzare servizi, aree verdi e spazi comuni, senza escludere la possibilità, nelle aree più degradate, di demolire e ricostruire gli edifici". (segue) (Rsc)