Sardegna: Area, al via riqualificazione energetica di 35 mila edifici in tutta l'Isola (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre raccoglierà l'elenco dei nominativi degli amministratori di condominio e di tutte le imprese interessate, realizzando sul proprio sito una borsa digitale dove amministratori e imprese potranno mettersi in contatto. Nel caso di edifici di proprietà di altri Enti ma gestiti in autonomia, l'agenzia potrà proporre ai Comuni la cessione degli alloggi in gestione per consentire una piena fruizione del superbonus. Area promuoverà attività di efficientamento anche dei locali commerciali. Nel caso, infine, di edifici sottoposti a vincoli, gli interventi saranno soggetti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (Rsc)