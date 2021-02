Campania: Zinzi (Lega), isola ecologica nei pressi di area Tempio è beffa alla storia di Mondragone (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto di ampliamento del centro comunale di raccolta di rifiuti, realizzato dal Comune di Mondragone nei pressi del Tempio Italico e praticamente all'interno del mercato ortofrutticolo, rischia di diventare un'ulteriore beffa alla storia della città e per le attività degli operatori ortofrutticoli. Già qualche mese fa esprimemmo forte preoccupazione per le conseguenze che l'iniziativa avrebbe comportato sull'economia del territorio. Il monito della politica locale e delle forze commerciali non solo non fu ascoltato, ma addirittura invece di tornare sui propri passi adesso l'amministrazione decide di ampliare il progetto. Siamo convinti che qualsiasi scelta ambientale debba rispettare le attività già esistenti". Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, che ha protocollato un'interrogazione avente ad oggetto "Chiarimenti sulla realizzazione dell'isola ecologica di Mondragone". Nel testo il consigliere ha chiesto all'assessore regionale Bonavitacola "se non ritenga opportuno chiedere al Comune di Mondragone una valutazione accorta degli effetti che l'apertura dell'isola ecologica sta avendo e avrà tanto sulle vendite di ortofrutta quanto sul turismo storico archeologico". (Ren)