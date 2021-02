Covid: d'Amore (Asl Na2), domani saranno vaccinati i primi 800 ultra 80enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I primi 800 anziani con più di 80 anni residenti sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord si sottoporranno a vaccinazione domani nei sedici centri vaccinali straordinari allestiti dall'Azienda Sanitaria. Per essere più vicini ai cittadini è stata richiesta la collaborazione con i Comuni del territorio, allestendo punti per la vaccinazione in luoghi destinati alla cultura, allo sport o nei pressi di parrocchie". Lo ha dichiarato in una nota Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord che ha aggiunto: "Si tratta di un primo esempio di ciò che vedremo nelle prossime settimane sul nostro territorio. Stiamo dialogando in modo proficuo con i Comuni – che ringrazio per la pronta disponibilità evidenziata – per far entrare la vaccinazione sui territori, utilizzando luoghi che appartengono alle Comunità. Quanto più riusciremo in questa operazione, tanto più assisteremo ad una massiccia adesione dei cittadini alla campagna e ad una disponibilità degli anziani ad uscire di casa per recarsi presso il punto vaccinale. Per accogliere al meglio i nostri anziani, a ciascuno sarà offerta una bottiglietta di acqua e delle caramelle". L'Asl Na2 ha fatto sapere inoltre che il territorio di competenza: "conta circa 44mila anziani con più di 80 anni; al momento si sono prenotati sulla piattaforma della Regione Campania dedicata alla vaccinazione circa il 30 percento degli aventi diritto (13.200). Questo fenomeno potrebbe essere determinato dalla scarsa diffusione delle tessere sanitarie di tipo Team – indispensabile per prenotarsi - tra la popolazione ultraottantenne del territorio dell'Asl". (segue) (Ren)