Napoli: il prefetto in visita al Comune e alla Fca di Pomigliano d'Arco

- Nella mattinata di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Pomigliano d’Arco per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Gianluca Del Mastro, con il quale, come si legge in una nota, ha affrontato le tematiche più rilevanti dell’area cittadina di riferimento, ove insistono un polo industriale di particolare rilievo nel meridione, un parco naturale tra i più estesi del sud Italia e monumenti di rilevanza storica e artistica. E’ stato condiviso l’impegno a rafforzare la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo per garantire la sicurezza dei luoghi e l’interesse generale dei cittadini. Successivamente, il prefetto ha visitato la stazione dei Carabinieri di Pomigliano d’Arco, incontrando il personale impegnato quotidianamente sul territorio. E infine il prefetto si è poi recato presso lo stabilimento Leonardo - Finmeccanica Spa., che sorge nel comprensorio dell’Area di Sviluppo Industriale di Pomigliano, centro di eccellenza per le costruzioni aeronautiche, sia civili che militari, e importante sede della cultura aeronautica italiana. Il prefetto ha visitato anche la Fca Fiat Chrysler Automobiles di Pomigliano d'Arco, ove viene prodotta la Fiat Panda, stabilimento capofila delle innovazioni tecnologiche per garantire la sostenibilità ambientale(Ren)