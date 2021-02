Sardegna: Garante regionale per infanzia e adolescenza, usare internet in modo responsabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rendere i ragazzi cittadini digitali consapevoli è un impegno a cui non ci si può sottrarre e che vede le famiglie protagoniste delle principali azioni di prevenzione", questo l'invito della Garante che ritiene utile "condividere e promuovere la guida realizzata da Unicef Genitori e il Fattore protettivo - prevenire il cyberbullismo che contempla, oltre a strategie di monitoraggio restrittivo, pratiche genitoriali che sostengono lo sviluppo dell'autonomia e delle capacità riflessive dei propri figli e raccomanda ai genitori l'acquisizione delle giuste competenze digitali. Tutto ciò nell'ottica della promozione di modelli di genitorialità positiva, di una comunicazione aperta ed empatica, della condivisione dell'uso della tecnologia e della partecipazione attiva dei genitori all'esplorazione e alla conoscenza delle risorse mediatiche per poter modellare con i figli modi appropriati per utilizzare le tecnologie digitali e i nuovi media". (Rsc)