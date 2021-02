Napoli: Nonno (Fd'I), ennesimo abbattimento a Pianura, tavolo istituzionale fermi dramma sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamane si sta verificando l'ennesimo abbattimento a Napoli nel quartiere di Pianura. Urge un tavolo regionale finalizzato a fermare quello che oramai è un vero e proprio dramma sociale, prima ancora che amministrativo, legale, giudiziario ed urbanistico". E' quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. "Una piaga sociale che bisogna risolvere - prosegue - specie per quel che riguarda case costruite su suoli i cui proprietari hanno aderito, pagando il corrispettivo allo Stato, anche al condono e su cui i vincoli sono subentrati successivamente. Bisogna creare un tavolo istituzionale al fine di affrontare il problema in maniera definitiva. Non è possibile mandare per strada con tanta leggerezza persone che non possono permettersi, per motivi di necessità, un'altra abitazione in un periodo storico nel quale, vista la pandemia da Covid, in molti hanno anche perso il proprio lavoro".(Ren)