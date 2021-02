Sardegna: nuovo coordinatore cittadino di Lega ad Aritzo (Nu), auguri di Eugenio Zoffili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano da Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna, gli auguri per Giuseppe Pili, nuovo coordinatore cittadino del partito ad Aritzo. "Faccio i miei auguri di buon lavoro a Giuseppe Pili, che è il nuovo coordinatore della Lega ad Aritzo (Nuoro), splendido borgo montano della Barbagia, sul versante meridionale del massiccio del Gennargentu, località rinomata per la villeggiatura, circondata da meraviglie naturali, bella e ospitale tutto l'anno - ha dichiarato Zoffili -. Ieri ero in Paese e ho incontrato la squadra della sezione cittadina, insieme al coordinatore provinciale e consigliere regionale Pierluigi Saiu e alla nostra senatrice Lina Lunesu. Ringrazio tutti per l'ospitalità ricevuta e sono sicuro che sotto la guida di Giuseppe faranno un'ottimo lavoro, per questo territorio ricco di attrattive che meritano di essere conosciute e valorizzate, nel quale non mancherò di tornare presto". (Rsc)