Covid: d'Amore (Asl Na2), domani saranno vaccinati i primi 800 ultra 80enni (2)

- Ma non è tutto: "Il 50 per cento circa degli over80 residenti nei 32 Comuni del territorio non ha una tessera sanitaria del tipo Team. La consegna dei vaccini Pfizer presso i 16 centri vaccinali sarà effettuata da autofrigo del servizio farmaceutico aziendale, utilizzando speciali borse termiche capaci di garantire il mantenimento della catena del freddo". E ancora: "Il piano organizzativo dell'ASL Napoli 2 Nord prevede di calendarizzare per i primi giorni di attività circa 800 vaccinazioni al giorno per i pazienti ottantenni, mentre, una volta a regime, si prevede di vaccinare oltre 2500 persone al giorno nella fascia di età over80. L'obiettivo dell'Azienda, compatibilmente con la puntualità delle consegne dei vaccini, è quello di completare la vaccinazione all'intera popolazione di ultraottantenni entro la metà di marzo". Infine la conclusione: "Parallelamente a quanto sarà fatto per gli anziani continua la vaccinazione in favore dei sanitari e si sta procedendo con la programmazione della campagna diretta al personale scolastico e alle forze dell'ordine. Sono già stati consegnati presso le farmacie dell'ASL Napoli 2 Nord nuove scorte di vaccini Pfizer – che serviranno per vaccinare gli anziani – mentre è previsto per i prossimi giorni l'arrivo dei primi flaconi Astrazeneca, destinati a personale non sanitario di età inferiore ai 55 anni". (Ren)