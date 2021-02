Volontariato: Servizio civile per la prima volta in associazione Lgbt a Napoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare – spiega Borrelli - verranno realizzati interventi di supporto ai bisogni legali, emotivi, psicologici e relazionali, percorsi ricreativo-culturali per il riconoscimento del sé, sensibilizzazione e promozione della causa Lgbt. Il progetto rientra in un programma di Amesci dal titolo "Persone al centro" che prevede interventi sul territorio nazionale per favorire il raggiungimento di alcuni degli obiettivi dell'Agenda 2030, ossia porre fine ad ogni povertà nel mondo; assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età; fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un'opportunità di apprendimento per tutti; ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; pace, giustizia e istituzioni forti. Termine ultimo per presentare domanda: 15 febbraio 2021 14.00 (info su: www.amesci.org). (Ren)