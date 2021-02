Campania: Saiello (M5s), Commissione Industria 4.0, rilancio con risorse del Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione che da oggi ho l'onore di presiedere avrà fin da subito un compito fondamentale, che è quello di promuovere lo sviluppo del comparto produttivo e industriale della Campania e accompagnare la nostra terra verso la rivoluzione green in un momento in cui abbiamo un'opportunità straordinaria, costituita delle risorse in arrivo del Recovery Fund. Innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione e competitività delle imprese, le occasioni offerte dalla green economy e dalle Zone economiche speciali sono le sfide che ci attendono e che possiamo vincere se riusciamo ad approfittare di ogni singolo centesimo dei fondi in arrivo dall'Europa. La IV Commissione speciale dovrà essere un riferimento per rilancio di ogni settore della nostra economia e uno strumento di supporto per ciascuna impresa del territorio regionale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Campania Gennaro Saiello, eletto all'unanimità alla presidenza della Commissione Speciale su "Innovazione e sostenibilità per la competitività e il rilancio delle imprese". "Possiamo e dobbiamo costruire una nuova visione per il futuro economico del nostro territorio – ha concluso Saiello - ed è nostro dovere dare sostegno alle imprese, puntando su quella che si prospetta come nuova rivoluzione industriale all'insegna dell'innovazione, della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile. Dobbiamo farci trovare pronti per trasformare la crisi provocata dall'emergenza pandemica in opportunità di sviluppo". (Ren)