Sardegna: mozione di Fratelli d'Italia, Reddito cittadinanza diventi Lavoro cittadinanza

- Il Reddito di cittadinanza? Diventi lavoro di cittadinaza e la Sardegna sia la Regione pilota per sperimentare la nuova strategia per aiutare i disoccupati. La proposta arriva da una mozione presentata dal consigliere regionale, Fausto Spiga (Fratelli d'Italia) e sottoscritta da tutta la maggioranza: "Se si vogliono davvero aiutare i disoccupati occorre sostenere il tessuto produttivo e cambiare il Reddito di cittadinanza in Lavoro di cittadinanza - spiega Piga - la mozione impegna il governatore Solinas ad attivarsi presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per candidare la Sardegna ad un progetto pilota per l'Italia, che coinvolga le associazioni di categoria del sistema produttivo, affinché nell'isola si possa sperimentare in collaborazione col governo una più efficiente ed efficacie misura di contrasto alla disoccupazione e sostegno alle imprese ponendo al centro della strategia generale le piccole, medie, grandi partite Iva". La proposta è giusticata, secondo l'esponente di FdI dalla "piega puramente assistenziale del reddito di cittadinanza per investire in modo incisivo nelle politiche occupazionali attive ovvero le misure volte ad aiutare una parte di chi percepisce il sussidio a trovare un lavoro". "Le persone in difficoltà non vanno lasciate indietro e vanno aiutate - argomenta Piga - ma per aiutare davvero i disoccupati servono politiche che creino veri posti di lavoro perché per migliorare veramente i saldi occupazionali non basta garantire un sussidio ai disoccupati ma bisogna fare i conti con il mercato e le scelte delle imprese". (segue) (Rsc)