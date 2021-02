Napoli: il prefetto in visita allo sportello antiviolenza Hypatia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso la sede dello sportello Hypatia, destinato alle donne vittime di violenza. L'annuncio in una nota della prefettura: "Il prefetto è stato accolto dal Direttore della Caritas, don Enzo Cozzolino, dal vicedirettore Giancamillo Trani e dalla responsabile dell’iniziativa, Candida Cestaro, che hanno illustrato le attività dello sportello “Hypatia”, che realizza una importante opera di assistenza e supporto, anche attraverso l’ascolto, per chiunque subisce forme di abuso o di maltrattamento. Il servizio offre, in particolare, consulenza psicologica, psicoterapeutica e legale, accoglienza in strutture residenziali per le donne in situazioni di pericolo nonchè borse lavoro per attivare concrete opportunità di reinserimento lavorativo". E ancora: "Nell’occasione sono state ascoltate anche le testimonianze di alcune donne che, grazie all’attività dello sportello, hanno migliorato la propria condizione. I responsabili hanno poi descritto altri progetti realizzati sul territorio con l’aiuto della rete delle cooperative sociali e finalizzati all’assistenza dei migranti, alla fornitura di viveri ai soggetti bisognosi attraverso il servizio del Banco Alimentare diocesano, all’ascolto di coloro che versano in situazione di dipendenza e al recupero e alla vendita solidale di capi di abbigliamento riciclati".(Ren)