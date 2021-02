Sardegna: screening anti-Covid della Regione nel nuorese, 28 positivi su 40.274 test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventotto positivi al Covid-19 su 40.274 tamponi antigenici rapidi effettuati. E' il risultato della prima fase della campagna di screening "Sardi e sicuri", promossa dalla regione Sardegna in collaborazione con il microbiologo e docente dell'Università di Padova Andrea Crisanti, che si è svolta nel nuorese. I Comuni interessati sono stati 52. Dodici delle 28 positività sono state confermate dal tampone molecolare, ora si attendono altri 16 risultati. La macchina messa in piedi dalla Regione ha funzionato bene: oltre 1.100 persone fra medici, infermieri, amministrativi e farmacisti hanno prestato la loro opera. "Sabato e domenica prossimi proseguiremo con la seconda parte dello screening - ha confermato Antonello Podda, coordinatore dello screening e dirigente dell'Assl di Nuoro - utilizzeremo un test rapido antigenico ad immunofluorescenza, un tipo di tampone diverso sia per il tipo di bastoncino che per il macchinario che lo analizzerà. Con questo tipo di stratificazione di test è più difficile che un positivo con una carica virale medio-alta possa sfuggire". Alla seconda tornata di test potranno partecipare anche coloro che non si sono sottoposti all'esame nel fine settimana appena trascorso. (Rsc)