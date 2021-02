Napoli: Clemente e Palmieri, donati kit scolastici a 30 bambini ospiti di case famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina a Napoli alla presenza dell'assessore al patrimonio Alessandra Clemente, dell'assessore alla scuola Annamaria Palmieri e dal consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto Strachan Rodinò Onlus rappresentato da Mario Mirabile, sono stati donati kit scolastici a 30 bambini ospitati dalla case famiglia Comunità Oikos di Napoli; Casa Papa Francesco di Quarto (Na); Casa Famiglia La Nuvola; Casa Famiglia La Crisalide di Napoli; Casa Famiglia Elisir di Caivano (Na). "Un'iniziativa - dichiarano le assessore - che vuole sottolineare l'importanza della scuola e dell'istruzione per tutti i bambini e il valore fondamentale della solidarietà". "Il consiglio di amministrazione - dichiara Mirabile - nella convinzione dell'importanza che ha la scuola ha deciso di realizzare, insieme al Comune di Napoli, questa iniziativa che si inquadra nell'ambito di diversi interventi che la Fondazione porta avanti, tra i quali c'è sicuramente l'ambulatorio oculistico, le cui visite vengono effettuate gratuitamente dal Dott. Alfonso Porciello (consigliere della Fondazione) per le persone meno abienti e per le scolaresche dell''Area Metropolitana di Napoli, nonché i laboratori estivi per i ragazzi con disabilità visiva. Al fine di favorire la loro integrazione, il Consiglio ha deciso di donare dei giochi particolarmente inclusivi a 15 ragazzi con disabilità visiva che già hanno partecipato a diversi progetti portati avanti dalla Fondazione e dall'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti". (Ren)