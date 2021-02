Campania: Iannone (Fd'I), De Luca onnipresente sui social, è purtroppo latitante nel sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca, onnipresente sui social, è purtroppo latitante nel sociale. La Campania è in cima alla classifica europea per il tasso di rischio di povertà ed esclusione sociale, con una percentuale della popolazione pari al 49,7% contro il 21,4% della media Ue". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, coordinatore regionale di Fd'I in Campania. "Un record - prosegue - certificato da Eurostat per il quale dobbiamo ringraziare l'ineffabile governatore e di cui, se non fosse troppo impegnato nelle sue dirette Facebook da cabaret, dovrebbe rendere conto ai cittadini campani. De Luca, tra un'invettiva da barzelletta e l'altra, dopo aver spadroneggiato e mal governato per anni la nostra regione, dovrebbe anche spiegare i dati pubblicati da OpenPolis, che evidenziano come, a Napoli, un giovane su quattro non lavori e non studi, con picchi ancora maggiori nei quartieri di Scampia e Secondigliano. Analizzare questi dati e invertire la rotta presupporrebbe un guizzo di responsabilità da parte del governatore e quindi prepariamoci all'ennesimo monologo social nel quale la colpa di questo sfacelo sarà sempre e comunque attribuita a qualcun altro, invasione delle cavallette comprese, ma mai con un briciolo di autocritica da parte dell'influencer prestato, nostro malgrado, alla politica".(Ren)