Sardegna: assessore Pili, incontri per definire costruzione di nuovo sistema produttivo regionale (2)

- "Nei prossimi incontri condivideremo un percorso strategico che, garantendo la giusta transizione energetica isolana, intercetti le opportunità finanziarie del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del piano di rilancio europeo 'Next Generation'. Il percorso partecipato è fondamentale perché non esiste alcuna prospettiva senza mettere insieme i punti di vista sindacali, datoriali e dell'intero sistema", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. Il programma di 'Agenda Industria' prevede venerdì 19 febbraio l'incontro su metanizzazione, Pniec (Piano nazionale integrato energia clima) e Pears (Piano energetico ambientale regionale); martedì 23, mercoledì 24 e venerdì 26 febbraio su fondi europei e sulle opportunità di investimento per la Sardegna. (Rsc)