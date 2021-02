Campania: garante disabili ad Anci, sollecitare adozione dei Peba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, comunica di aver sollecitato l’Anci Campania a chiedere ai propri associati se hanno già previsto l’adozione dei Peba e, in caso di esito negativo, di invitarli a promuovere il procedimento di essi. “Tale procedimento – continua l’avvocato Paolo Colombo – dovrà inizialmente prevedere la mappatura del territorio comunale e successivamente la stesura degli eventuali interventi correttivi. Inoltre, in tale attività sarebbe opportuno coinvolgere le associazioni delle persone con disabilità e le loro famiglie” . “Questa potrebbe essere l’occasione – conclude il Garante – per sollecitare tutti i Comuni della Campania a istituire la Consulta dei disabili e il Garante dei disabili comunale, come segno di attenzione per le problematiche della disabilità”.(Ren)