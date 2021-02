Sardegna: armi e droga nella sua abitazione, 51enne in manette a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di armi. Per questo un 51enne è stato arrestato dagli uomini dei Falchi della Squadra mobile di Cagliari dopo una perquisizione nella sua abitazione nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis. I controlli hanno permesso di trovare 214 grammi di marijuana, 7 di eroina e 4 di cocaina. Oltre a 740 euro in contanti. In cantina c'erano anche due pistole scacciacani: una modello revolver e l'altra di tipo semiautomatica, perfette riproduzioni di quelle reali. L'uomo si trova agli arresti domiciliari. (Rsc)