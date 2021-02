Lombardia: Nursing Up, perplessità su piano d'azione vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La matematica parla chiaro: se in Lombardia partiranno il 15 febbraio con il piano vaccini, avranno circa 135 giorni di tempo per vaccinare 6 milioni di cittadini entro la fine di giugno. Significa che dovranno essere sfiorate le 45mila somministrazioni al giorno. Al momento utopia pura. La piaga resta! Manca il personale, mancano gli infermieri", sottolinea De Palma, secondo cui "quelli che a ragione hanno disertato il bando Arcuri e che non hanno accettato le poco gratificanti condizioni di agenzie interinali che non servivano e non servono alla causa. Denaro gettato al vento, quando con 25 milioni di euro si potevano pagare 941 infermieri per 9 mesi, che significano oltre 142mila ore di servizio infermieristico al mese, in più e a disposizione delle Asl: quante belle vaccinazioni avrebbero potuto garantire tutti questi colleghi sparsi in Italia? Oppure pensiamo forse di mettere in atto un piano così delicato basandoci su Oss e infermieri pensionati reclutati a titolo volontario come sta accadendo in Emilia, Liguria e la stessa Lombardia? La speranza è che almeno Bertolaso, uomo delle grandi emergenze, pragmatico e risolutivo, non avalli la filosofia delle 'nozze con i fichi secchi'. Perchè di fatto servono infermieri. Servono come il pane i professionisti. E vanno retribuiti come meritano", conclude. (Com)