Volontariato: Servizio civile per la prima volta in associazione Lgbt a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta un'associazione Lgbt realizzerà un progetto di Servizio Civile Universale. Si tratta di iKen Onlus (www.i-ken.org) che opera a Napoli nel bene confiscato affidatogli dal Comune e intitolato "a Silvia Ruotolo ed a tutte le vittime innocenti della mafia" ed è presieduta da Carlo Cremona già incubatore di tantissime attività sociali e culturali. "Freedom" è il nome del progetto di assistenza alle persone più fragili della comunità Lgbt, il primo di accompagnamento ai servizi territoriali come ad esempio quello legale o quello sanitario. Il progetto verrà messo in campo in collaborazione con Amesci, associazione nazionale di promozione sociale attiva in Italia e in 14 Paesi esteri per lo sviluppo del capitale umano attraverso l'empowerment delle giovani generazioni, coinvolgendo 4 giovani italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno di età compresa tra 18-28 anni, ai quali verrà corrisposto un rimborso mensile di 439,50 euro per un anno. L'azione verrà realizzata presso il Rainbow Center Napoli "Sportello a Silvia Ruotolo", all'interno della sede dell'associazione iKen nel bene confiscato, sede sia degli sportelli che della casa rifugio inaugurata nel 2017 e tutt'ora in funzione e collaborerà con lo sportello "Nuovi Diritti" presso la Cgil Napoli. (segue) (Ren)