Lavoro: Marelli, media premi annui di efficienza si attesta a 1.716 euro

- Nell’incontro tenutosi oggi in videoconferenza sono stati resi noti i risultati del premio annuale efficienza, che anche quest’anno beneficerà della tassazione agevolata del 10 per cento prevista per il salario variabile e sarà pagato a fine febbraio, sulla base dei risultati conseguiti nel corso del 2020 in tema di recuperi di efficienza e di implementazione del Wcm. E' quanto si legge in una nota congiunta Fim Cisl, Uilm, Fismic e Aqcf-R. La media dei premi pagati in Marelli, pur differenti per livello e per stabilimento, è di 1.716 euro. Anche se la cifra è appena inferiore ai 1.826 euro dello scorso anno, si tratta di una cifra particolarmente apprezzabile se si considerano i gravi problemi causati dalla pandemia e dimostra la correttezza del modo in cui si calcolano gli incrementi di efficienza in Marelli, nonché lo sforzo dei lavoratori di mantenere competitivi gli impianti italiani. Peraltro la disciplina del Ccsl relativa alla maturazione dei ratei del premio prevede un trattamento di miglior favore rispetto a quello legale, così da ridurre l’impatto negativo delle fermate causate dall’emergenza Covid. Infine, per quanto concerne lo stabilimento di Bari questa sarà l’ultima volta in cui si avrà una medesima erogazione per entrambe le divisioni in cui lo stesso è stato suddiviso. Da quest’anno infatti il cost deployment sarà imprentato separatamente per le due realtà. (Com)