Sardegna: assessore Pili, incontri per definire costruzione di nuovo sistema produttivo regionale

- Un sistema produttivo regionale che sia smart, green e resiliente. E' l'obiettivo della regione Sardegna e dell'assessore regionale all'Industria, Anita Pili che promuoverà una serie di incontri con le parti datoriali e sindacali nell'ambito di 'Agenda industria', che prevede anche la partecipazione dei rappresentanti delle maggiori aziende industriali dell'Isola. "L'industria sarda necessita di una visione strategica che superi il momento di difficoltà legato all'emergenza sanitaria - ha detto Pili -. Il tema decisivo per il futuro industriale dell'Isola è quello della transizione energetica. Lo sviluppo che intendiamo realizzare deve essere caratterizzato dalla responsabilità generazionale, utilizzando sempre meno le risorse non rinnovabili e sempre più, con l'obiettivo del 100 per cento, quelle rinnovabili. Finora, l'assessorato regionale dell'Industria ha guidato il tavolo nazionale in seno alla commissione Energia della Conferenza delle Regioni per tracciare un percorso energetico regionale nello scenario nazionale ed europeo e intende proseguire nel cammino intrapreso". (segue) (Rsc)