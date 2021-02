Sardegna: mozione di Fratelli d'Italia, Reddito cittadinanza diventi Lavoro cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dar gambe all'operazione, si legge nella mozione, dovranno avere un ruolo strategico le associazioni di categoria del mondo produttivo che potrebbero avere il compito di pianificare la progettualità occupazionale per un'immediata e concreta attuazione fra le attività d'impresa di svariati settori. La mozione prevede la salvaguardia di tutti i posti di lavoro esistenti e nel contempo l'utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza in tutte le più svariate attività produttive come forza lavoro aggiuntiva a costo zero per favorire il rispetto delle misure anticovid, per scongiurare la chiusura di aziende in difficoltà, per l'avvio di nuove unità produttive, anche con la riconversione di quelle già operanti. "Si tratta di cambiamento che garantirebbe un aiuto alle aziende e uno ai disoccupati per ritrovare orgoglio e dignità", spiegano gli estensori della mozione: la proposta prevede anche la sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro ma non del suo stipendio e di utilizzare in sua sostituzione i beneficiari del reddito di cittadinanza a costo zero per il datore di lavoro. (Rsc)