Campania: Borrelli (Verdi), murale con i volti delle vittime della camorra

- "Le istituzioni devono rispondere in maniera vigorosa, decisa ed intelligente alla preoccupante e crescente mentalità che tollera, difende ed idolatra criminali e camorristi. Solo sul territorio napoletano sono almeno 100 i murale e 500 le cappelle votive realizzati per omaggiare e celebrare criminali, rapinatori delinquenti e camorristi". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "È la conseguenza della cultura camorristica che si sta divulgando in maniera impressionante e cha va, quindi, combattuta anche con la cultura della legalità che deve provenire soprattutto dalle istituzioni. Per questo abbiamo proposto di realizzare un progetto, dei percorsi di street-art sul tutto il territorio in cui dovranno essere realizzati murale dedicati alla memoria di tutte le centinaia di vittime della camorra. Sono quelli i volti che non dovremmo mai dimenticarci, sono quelle le persone che vanno ricordate e omaggiate". (Ren)