Campania: Grant (Lega), commissioni insediate solo grazie a nostro senso di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo grazie al senso di responsabilità della Lega, unita e compatta, di fronte a quella che riteniamo una inaudita invasione di campo da parte del presidente De Luca, oggi sono state votate le commissioni speciali in seno al Consiglio regionale della Campania. Con la disponibilità del capogruppo regionale Gianpiero Zinzi, al quale auguriamo buon lavoro, alla Lega va la presidenza della Commissione Anticamorra". Lo ha riferito in una nota il segretario regionale Valentino Grant: "Oggi superiamo una fase di stallo che durava da oltre due mesi per ingerenze senza precedenti da parte del governatore, su scelte discrezionali, quali la designazione dei propri rappresentanti nelle commissioni speciali, che da sempre spettano a ciascun partito". Grant ha continuato: "Sulle nomine si è detto e scritto di tutto in queste settimane, in cui vanamente De Luca ha tentato di attaccare la Lega, primo partito nazionale e in costante crescita nei sondaggi. Grazie al nostro senso di responsabilità abbiamo di fatto consentito l'avvio del lavoro delle commissioni. Continueremo, come sempre fatto, a tutelare gli interessi dei campani, con una sana, forte e leale opposizione su temi centrali per la nostra Regione come la tutela della salute pubblica, la sanità, il contrasto alla criminalità, il lavoro, la gestione della crisi economica". Quindi ha concluso: "La Lega chiederà l'intervento della Consulta di garanzia statutaria della Regione Campania per far luce sui metodi adottati. Intanto, nelle more della risoluzione di questa incresciosa vicenda, garantiremo il funzionamento degli organi di tutela e garanzia". (Ren)