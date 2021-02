Covid: Piemonte, somministrate altre 6.326 dosi di vaccino, in totale sono quasi 250 mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, oggi pomeriggio, la struttura commissariale di Domenico Arcuri ha comunicato la consegna per dopodomani, 10 febbraio, sui territori regionali della prima fornitura di AstraZeneca. Per il Piemonte si tratta di 17.800 dosi che verranno utilizzate per l’avvio della campagna di vaccinazione delle Forze dell’ordine, Forze Armate e di Polizia municipale, in tutto oltre 30 mila persone (circa: 4.000 Polizia di Stato, 6.700 Carabinieri, 2.500 Guardia di Finanza, 4.500 Vigili del fuoco, 2.900 Polizia Penitenziaria, 4.500 Polizia municipale, 6.000 Esercito, 1.000 Aeronautica) di cui circa il 70% in media ha già manifestato la volontà di vaccinarsi. In particolare la prima fornitura di AstraZeneca sarà destinata a Carabinieri, Polizia di Stato ed Esercito, che saranno i primi a partire con la vaccinazione del proprio personale. I Carabinieri inizieranno le vaccinazioni già nella giornata di giovedì 11 febbraio, presso la struttura del Primo Reggimento Piemonte a Moncalieri (To), che farà da punto vaccinale regionale per l’Arma. Anche l’Esercito inizierà nella giornata di giovedì 11 febbraio con il coordinamento a livello regionale dell’ex Ospedale militare Riberi di Torino. Sempre in settimana partirà anche la vaccinazione degli agenti della Polizia di Stato. Nella giornata di domani sono in programma ulteriori confronti operativi con gli altri Corpi a cui sarà destinata la successiva fornitura di AstraZeneca in programma nella settimana del 15 febbraio. (segue) (Rpi)