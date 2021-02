Covid: Piemonte, somministrate altre 6.326 dosi di vaccino, in totale sono quasi 250 mila (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La maggior parte - spiega il commissario dell'Area giuridico amministrativa dell'Unità di crisi Antonio Rinaudo - sarà vaccinata in strutture degli stessi Corpi militari e delle Forze dell'ordine, con proprio personale sanitario e supporto aggiuntivo da parte delle Asl. Per gli agenti di Polizia municipale e penitenziaria, invece, verranno utilizzati i punti vaccinali delle Asl". "Le dosi arriveranno presso l'Asl Città di Torino - aggiunge il commissario generale dell'Unità di crisi Vincenzo Coccolo - e sarà l'Unità di crisi, con il supporto del sistema di Protezione civile, a distribuirle ai vari Corpi di polizia e militari". In settimana inoltre arriveranno altre 47 mila dosi di vaccini Pfizer (36.270) e Moderna (11.100) che serviranno a proseguire la Fase 1/A, che coinvolge il personale del sistema sanitario e ospiti ed operatori delle RSA, e la Fase 1/B che riguarda le professioni sanitarie e quelle operanti in ambito sanitario (odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, ostetriche, tecnici di radiologia medica, di riabilitazione e prevenzione e informatori farmaceutici). Con le successive forniture, dal 21 febbraio, si darà avvio anche alla campagna di vaccinazione della popolazione over 80. In totale nell'arco del mese è prevista in Piemonte la cosegna di circa 280 mila vaccini: 141.570 dosi di vaccino Pfizer (dopo le 36.270 in consegna in questi giorni, dovrebbero arrivarne altre 53.820 la prossima settimana e poi una terza fornitura di 51.480 dosi in quella del 22 febbraio); 51.000 dosi di vaccino Moderna (dopo le 11.100 in consegna in questi giorni, dovrebbero arrivarne altre 39.900 in quella del 22 febbraio); 89.500 dosi di vaccino AstraZeneca (dopo le 17.800 in consegna in questi giorni, dovrebbero arrivarne altre 20.200 la prossima settimana e poi una terza fornitura di 51.500 dosi in quella del 22 febbraio). "Come noto - ricorda l'assessore alla Sanità della Regione Luigi Genesio Icardi - il vaccino AstraZeneca può essere somministrato a persone con meno di 55 anni e in Piemonte sarà utilizzato oltre che per l'avvio della campagna vaccinale delle Forze dell'ordine, Forze armate e di Polizia Municipale, anche per il personale scolastico di cui a partire dal 15 febbraio inizieremo a raccogliere le adesioni".