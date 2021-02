Campania: Caldoro, tra i primi Europa per povertà, De Luca impari da altre regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando uno non ha le idee chiare se non sa risolvere i problemi ma punisce o mette paura. Questo fa De Luca e sulla scuola c'è il grande fallimento della Regione Campania: l'unica in Europa a rimanere chiusa più tempo. C'è qualcosa che non è andata nella Regione che non ha dato investimenti. È giusta la protesta degli studenti come quella dei docenti". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Campania intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotto da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sulla sanità poi attacca: "Una piattaforma sbagliata con inserimento dei nomi degli anziani col codice fiscale comportando problemi per chi è nato fuori Regione e quindi non compare. Poi è complicata per un anziano a differenza dei ragazzi che maneggiano palmari e tablet. Bisogna fare una procedura più semplice facendosi aiutare dai Comuni. Quando sbagli poi è normale che ci sono i furbetti". Infine Caldoro spiega i dati Europei: "A me sembra che non si abbia idea di come risolvere i problemi. C'è solo la minaccia di chiudere tutto, così si lava la coscienza. Consiglio a De Luca di copiare le buone pratiche di altre Regioni. Il modello Campania esiste solo per il Governatore e ne parlava solo lui. L'Europa ha fatto la classifica delle Regioni più a rischio povertà: alla vetta della classifica ci sono Campania e Sicilia". (Ren)